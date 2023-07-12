Нападающий «Балтики» Борисенко перешёл в «КАМАЗ»

21-летний нападающий Григорий Борисенко перешёл из «Балтики» в «КАМАЗ» (Набережные Челны), сообщает пресс-служба калининградцев.

Сообщается, что в соглашение о трансфере футболиста в стан автозаводцев включена опция обратного выкупа. Борисенко провёл в составе «Балтики» сезон-2022/2023, по итогам которого команда вышла в РПЛ из Первой лиги. Форвард принял участие в восьми матчах турнира и отметился одним забитым голом.

Борисенко является воспитанником московского «Локомотива». За железнодорожников он сыграл четыре матча, в одном из них он вышел на замену во встрече с «Лацио» в Лиге Европы сезона-2021/2022.

«КАМАЗ» в сезоне-2023/2024 продолжит выступление в Первой лиге. В 1-м туре команда в гостях встретится с «Акроном», матч состоится 16 июля.