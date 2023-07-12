Гендиректор ЦСКА Бабаев не стал отвечать на вопрос о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев не ответил на вопрос о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Вопрос с Марио? Так-то у нас собрание РПЛ — много разных вопросов. Всё после собрания.

Буду ли общаться с Александром Ивановичем Медведевым на эту тему? Мы регулярно общаемся на разные темы. Придёт время, и мы с вами пообщаемся на тему трансферов», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».

Напомним, в мае 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который выступал на протяжении 10 лет, и взял паузу в карьере до подписания соглашения с бразильским «Интернасьоналом» в декабре того же года. В апреле 2023 года было объявлено о расторжении контракта защитника с клубом из Порту-Алегри.