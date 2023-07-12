Гендиректор ЦСКА Бабаев не стал отвечать на вопрос о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев не ответил на вопрос о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Вопрос с Марио? Так-то у нас собрание РПЛ — много разных вопросов. Всё после собрания.
Буду ли общаться с Александром Ивановичем Медведевым на эту тему? Мы регулярно общаемся на разные темы. Придёт время, и мы с вами пообщаемся на тему трансферов», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось, что Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».
Напомним, в мае 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который выступал на протяжении 10 лет, и взял паузу в карьере до подписания соглашения с бразильским «Интернасьоналом» в декабре того же года. В апреле 2023 года было объявлено о расторжении контракта защитника с клубом из Порту-Алегри.
- 12 июля 2023
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