Юрий Сёмин пожелал Далеру Кузяеву успехов после перехода во французский «Гавр»

Российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на уход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Кузяев — вне сомнения, игрок высокой квалификации. Далер это неоднократно доказывал и в сборной, и в «Зените». Он хорошо играет в оборонительных действиях и хорошо атакует. Это его решение.

Он посчитал, что дальнейшая карьера ему интересна там, потому и перешёл. Только он знает, правильно это или неправильно. Можно пожелать ему успехов. Это хороший футболист», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

30-летний Кузяев подписал контракт с «Гавром» на два года. «Гавр» в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе Франции, где занял первое место. В сезоне-2023/2024 команда сыграет в Лиге 1.

Презентация Далера Кузяева в «Гавре». Видеоролик: