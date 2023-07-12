Юрий Сёмин пожелал Далеру Кузяеву успехов после перехода во французский «Гавр»

Российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на уход полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Кузяев — вне сомнения, игрок высокой квалификации. Далер это неоднократно доказывал и в сборной, и в «Зените». Он хорошо играет в оборонительных действиях и хорошо атакует. Это его решение.
Он посчитал, что дальнейшая карьера ему интересна там, потому и перешёл. Только он знает, правильно это или неправильно. Можно пожелать ему успехов. Это хороший футболист», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
30-летний Кузяев подписал контракт с «Гавром» на два года. «Гавр» в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе Франции, где занял первое место. В сезоне-2023/2024 команда сыграет в Лиге 1.
Презентация Далера Кузяева в «Гавре». Видеоролик:
- 12 июля 2023
-
13:10
-
13:10
-
12:43
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:03
-
11:54
-
11:53
-
11:47
-
11:46
-
11:44
-
11:39
-
11:37
-
11:28
-
11:24
-
11:19
-
11:19
-
11:15
-
11:13
-
11:09
-
11:03
-
10:58
-
10:55
-
10:47
-
10:38
-
10:33
-
10:31
-
10:29
-
10:17
-
10:09
-
10:06