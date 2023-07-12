Александр Головин высказался о переходе Далера Кузяева во французский «Гавр»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал переход российского футболиста Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Конечно, всегда хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов. Можно только порадоваться этому.
Есть ли в этом моя заслуга в том плане, что удалось заиграть в «Монако» и отношение к игрокам из России улучшилось? Мне сложно говорить об этом, со стороны виднее. Просто работаю на максимуме и стараюсь приносить пользу команде, а оценки пусть выносят специалисты и болельщики. В любом случае, надеюсь, что Далер сможет проявить себя и станет заметным игроком в Лиге 1», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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