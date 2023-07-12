Виталий Дьяков: переход Далера Кузяева в «Гавр» — странный. Команда вызывает вопросы

Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Переход Кузяева в «Гавр»? Лига 1 — хороший чемпионат, но команда вызывает вопросы. Наверное, тут сказалось желание поиграть в Европе. «Гавр» — новичок лиги, поэтому будут бороться за выживание, а еврокубки им не светят. Кто-то скажет, что это странный переход, например, как я. Но Далер считает иначе — это его карьера.

«Гавр» не может тягаться с «Зенитом» в финансовом плане, поэтому тут всё упирается в возможность поиграть в хорошем чемпионате. Возможно, у Далера есть какие-то амбиции, чтобы зарекомендовать себя и попасть в команду уровнем выше», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.