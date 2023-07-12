Медина: рассчитываю, что смогу как можно скорее вписаться в коллектив «Спартака»

Новичок «Спартака», 27-летний парагвайский полузащитник Хесус Медина, перешедший в команду из ЦСКА, в первый день в стане красно-белых рассказал о своих ожиданиях и объяснил, почему выбрал 19-й номер.

«Теперь я хочу поскорее начать тренироваться с командой. Лучше понять, чего Гильермо Абаскаль ждёт от меня на поле. Рассчитываю, что смогу как можно скорее вписаться в коллектив.

Впервые я взял 19-й номер, потому что «десятка» была занята, и я просто сложил цифры 1 и 9. Это было ещё в детстве. А потом я полюбил этот номер и он стал для меня родным», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

Напомним, красно-белые объявили о переходе парагвайца 10 июля. Его контракт со «Спартаком» подписан до лета 2027 года.