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Стало известно, в какую сумму обошёлся «Барселоне» трансфер Витора Роке

Стало известно, в какую сумму обошёлся «Барселоне» трансфер Витора Роке
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Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке стал игроком «Барселоны», однако следующий сезон проведёт на правах аренды за действующую команду. За его переход сине-гранатовые заплатили € 30 млн, ещё € 31 млн «Атлетико» может получить в качестве бонусов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, если 18-летний Роке попадёт в тройку номинантов на «Золотой мяч», то «Атлетико» сразу же получит € 5 млн. Остальные бонусы будут выплачиваться за количество матчей, голов и трофеев.

Для «Барселоны» этот переход стал третьим в летнее трансферное окно. Ранее клуб подписал в качестве свободных агентов Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Иньиго Мартинеса («Атлетик» Бильбао).

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик:

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