Чистяков: конечно, их будет не хватать, если Вендел, Малком и Клаудиньо уйдут

Российский футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о слухах о возможном уходе бразильцев из команды.
«Разговоры о возможном уходе Вендела, Малкома и Клаудиньо? Я особо не разговаривал на эту тему. Это решение ребят. Они будут его принимать после разговоров с руководством. А мы только читаем какие-то слухи, новости в СМИ. Я не знаю, насколько всё это достоверно. Поэтому я спокойно ко всему этому отношусь.
Ну вы знаете, наши ребята — это квалифицированные футболисты. Те, о ком вы говорите, игроки очень хорошего уровня. Конечно, их будет не хватать, если они уйдут. Но, повторюсь, решение за ними. Они будут его принимать и сделают свой выбор», — приводит слова Чистякова «Известия».
Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Чистяков принял участие в 15 матчах «Зенита» во всех турнирах. Сине-бело-голубые финишировали на первой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков по итогам 30 туров. Контракт Чистякова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.
- 12 июля 2023
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