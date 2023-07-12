В «Спартаке» высказались о назначении Белых на пост исполнительного директора клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал назначение Сергея Белых на должность исполнительного директора команды красно-белых.

«Белых ещё не появился в клубе, хоть мы и официально объявили о его переходе. Выходит с августа. Сергей Белых в прошлом генеральный директор хоккейного клуба «Авангард», но клюшки футболистам он выдавать не будет.

Он будет опираться на свой серьёзный опыт в работе по запуску хоккейной арены, которая заслуженно считается одной из лучших в России, по запуску и развитию коммерческого и финансового блока. В значительной степени полагаюсь на его помощь в этих направлениях», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.