В «Спартаке» высказались о назначении Белых на пост исполнительного директора клуба
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал назначение Сергея Белых на должность исполнительного директора команды красно-белых.
«Белых ещё не появился в клубе, хоть мы и официально объявили о его переходе. Выходит с августа. Сергей Белых в прошлом генеральный директор хоккейного клуба «Авангард», но клюшки футболистам он выдавать не будет.
Он будет опираться на свой серьёзный опыт в работе по запуску хоккейной арены, которая заслуженно считается одной из лучших в России, по запуску и развитию коммерческого и финансового блока. В значительной степени полагаюсь на его помощь в этих направлениях», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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