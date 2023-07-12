Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев сообщил об изменениях оплаты труда судей

Президент РПЛ Алаев сообщил об изменениях оплаты труда судей
Александр Алаев
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил об изменениях оплаты труда судей.

«Хочу поздравить всех с возвращением РПЛ. В ближайшие выходные Суперкубок, через неделю старт чемпионата. Если говорить о важных решениях, то сформировано правление, которое позволит лиге действовать более эффективно. Также было важно утвердить финансовый план прошлого сезона, обсудить планы на следующий. Ну и, конечно же, разобрали судейские вопросы. Павел Каманцев тоже принял участие, рассказал о всех изменениях.

Была дискуссия по поводу оплаты труда судей. Эта тема возникала уже не один раз. Год назад была принята система увеличения зарплат. По техническим причинам не был учтён ряд расходов. Также в налоговом законодательстве РФ произошли изменения. Мы это всё учли, клубы это поддержали. Сегодня мы просто докрутили решение годичной давности, которое поддержали все клубы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Президент РПЛ Алаев: в следующем сезоне хотим провести зимний турнир в ОАЭ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023