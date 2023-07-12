Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анхелиньо перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды

26-летний испанский защитник Анхелиньо, права на которого принадлежат клубу «РБ Лейпциг», проведёт сезон-2023/2024 в аренде в «Галатасарае». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что по соглашению за турецким клубом закреплено обязательное право выкупа футболиста.

Пресс-служба «Галатасарая» также опубликовала видео, на котором находящийся в самолёте Анхелиньо приветствует болельщиков и выражает радость по поводу перехода в команду.

Сезон-2022/2023 защитник провёл в аренде в немецком «Хоффенхайме». Анхелиньо принял участие в 33 матчах команды в Бундеслиге, в которых отдал 10 голевых передач.

Больше всего матчей футболист провёл за «Лейпциг». Анхелиньо также играл за английский «Манчестер Сити», нидерландские клубы «ПСВ Эйдховен» и «НАК Бреда», испанскую «Мальорку».