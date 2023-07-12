Анхелиньо перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды

26-летний испанский защитник Анхелиньо, права на которого принадлежат клубу «РБ Лейпциг», проведёт сезон-2023/2024 в аренде в «Галатасарае». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что по соглашению за турецким клубом закреплено обязательное право выкупа футболиста.
Пресс-служба «Галатасарая» также опубликовала видео, на котором находящийся в самолёте Анхелиньо приветствует болельщиков и выражает радость по поводу перехода в команду.
Сезон-2022/2023 защитник провёл в аренде в немецком «Хоффенхайме». Анхелиньо принял участие в 33 матчах команды в Бундеслиге, в которых отдал 10 голевых передач.
Больше всего матчей футболист провёл за «Лейпциг». Анхелиньо также играл за английский «Манчестер Сити», нидерландские клубы «ПСВ Эйдховен» и «НАК Бреда», испанскую «Мальорку».
- 12 июля 2023
-
17:49
-
17:47
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:13
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
16:04
-
16:03
-
16:02
-
15:59
-
15:57
-
15:51
-
15:48
-
15:48
-
15:47
-
15:43
-
15:43
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:30
-
15:27
-
15:25
-
15:18