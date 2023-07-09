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«Галатасарай» предложил контракт Паредесу

«Галатасарай» предложил контракт Паредесу
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Турецкий «Галатасарай» работает над трансфером полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредеса. Стамбульцы предложили игроку контракт до 2027 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Сезон-2022/2023 Паредес провёл в аренде туринском «Ювентусе». Полузащитник принял участие в 35 матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Вместе со сборной Аргентины Паредес стал чемпионом мира — 2022.

Ранее сообщалось, что хавбек не входит в планы «ПСЖ» и этим летом вновь готов покинуть команду. Его контракт с парижанами истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.

В течение карьеры Паредес также выступал за такие клубы, как «Зенит», «Рома», «Эмполи», «Бока Хуниорс».

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