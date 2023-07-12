Маунт дебютирует в составе «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче с «Лидсом»

Сегодня, 12 июля, состоится первый товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» в это межсезонье. Соперником станет команда «Лидс Юнайтед». Встреча начнётся в 18:00 мск в Осло (Норвегия) на стадионе «Уллевол». Манкунианцы огласили стартовый состав на игру, в него попал новичок команды, полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт. Это будет его дебютный матч в футболке «Манчестер Юнайтед».

Состав «Манчестер Юнайтед»: Хитон, Ван-Биссака, Мартинес, Варан, Фернандеш, Майну, Межбри, Маунт, Диалло, Санчо, Форсон.

Напомним, о переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед» официально было объявлено неделю назад, 5 июля. Футболист будет играть под седьмым номером. По данным портала Transfermarkt, за трансфер Маунта «красные дьяволы» заплатили синим € 64,2 млн.