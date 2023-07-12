«Рома» решила арендовать ещё одного футболиста «Лидса»

Защитник «Лидс Юнайтед» Расмус Кристенсен близок к переходу в «Рому» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, все условия сделки между клубами полностью согласованы. Норвежец станет игроком «Ромы» до конца июня 2024 года. Официальное заявление римской команды ожидается в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Кристенсена 30 матчей за «Лидс» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее стало известно, что защитник «Лидса» Диего Льоренте проведёт как минимум один сезон в «Роме» на правах аренды.