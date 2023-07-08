«Рома» объявила о продлении аренды защитника «Лидса» Льоренте

Защитник «Лидс Юнайтед» Диего Льоренте останется в «Роме» ещё на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
«Я горжусь тем, что могу оставаться частью такой большой команды. Когда у меня появилась возможность приехать в Рим в январе, я не колебался ни секунды. Уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то фантастического», — цитирует Льоренте официальный сайт римского клуба.
По информации источника, «Рома» договорилась с английским клубом о продлении аренды 29-летнего футболиста до конца июня 2024 года.
Во второй половине сезона-2022/2023 Льоренте выступал за «Рому» на правах полугодичной аренды. На счету защитника 12 матчей за римлян во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с «Лидсом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
- 8 июля 2023
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