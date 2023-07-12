Отец Кузяева: «Гавр» идеально подходит нам как площадка для старта в Европе

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» и сборной России Далера Кузяева, высказался о переходе своего сына в клуб из французского чемпионата.

«Мы посчитали, что этот клуб как площадка для старта в Европе нам идеально подходит. Я очень рад за сына. Для него это новый вызов: новые партнёры, язык, чемпионат. Новая жизнь. Уверен, что она будет интересной. Посмотрим», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Кузяев выступал за «Зенит» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк в конце июня этого года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.