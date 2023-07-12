«Спартак» и «Зенит» заинтересовались сербским защитником Эраковичем

Перспективный центральный защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович отказался от перехода в «Краснодар», но всё ещё может оказаться в России. Игроком заинтересовались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит», сообщает «Спортски Журнал».

По информации издания, «Зенит» уже давно держит в поле зрения воспитанника «Црвены Звезды», а недавно появились сведения, что и «Спартак» заинтересовался защитником. Сербский клуб надеется выручить за Эраковича больше, чем за Марко Груича, который перешёл в «Ливерпуль» за € 6 млн.

В прошлом году «Црвена Звезда» отклонила предложение по Эраковичу в размере € 6 млн (плюс 50% от следующего трансфера). Тогда ни клуб, ни сам игрок не были настроены разрывать отношения. Эракович хочет выступать в западной Европе, но понимает, что хорошие с финансовой точки зрения предложения в клуб могут поступать только из России, и, похоже, он готов продолжить здесь свою карьеру.