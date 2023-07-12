Отец Кузяева рассказал, когда сын начнёт тренировки с составом «Гавра»

Адьям Кузяев, отец футболиста Далера Кузяева, рассказал, когда российский полузащитник приступит к тренировочному процессу в новом клубе.
«Когда Далер включится в полноценный тренировочный процесс? Он уже начал. Пока команда на сборах (они в пятницу-субботу возвращаются), Далер будет заниматься с тренером по физподготовке, после чего присоединится к новым партнёрам», — сообщил Адьям Кузяев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Кузяев выступал за «Зенит» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк в конце июня этого года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.
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