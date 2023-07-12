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Экс-защитник «Рубина» Попов: у Дзагоева постоянные травмы — это небезопасно для команды

Экс-защитник «Рубина» Попов: у Дзагоева постоянные травмы — это небезопасно для команды
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Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана по футболу Алексей Попов поделился мнением насчёт того, что казанцы не продлили контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«У человека постоянные травмы — это небезопасно для «Рубина», ну и для самого Дзагоева. Наверное, решил, что хватит ему мотаться по разным клубам, и, видимо, захотелось домой. Таково моё мнение. Ему бы полечиться и, возможно, ещё бы лет десять поиграл спокойно. Но каждый выбирает себе судьбу сам.

Нужно же понимать, если у тебя постоянно травмы, значит, что-то у тебя в организме не так, нужно его перестроить. Но это его дело. Он ещё молодой и ещё поиграет. Просто когда и кто его надоумит на это. И тут нужно знать его семью и окружение. Чтобы понимать, семья это говорит ему или это его желание», — цитирует Попова Metaratings.

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