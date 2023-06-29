В «Алании» отреагировали на возможное подписание Алана Дзагоева

Президент владикавказской «Алании» Руслан Сиукаев рассказал, что клуб не рассматривает подписание контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым, но может рассмотреть такой вариант при желании самого футболиста.
«Клуб не выходил на связь с Аланом Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении. В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться всё что угодно. Трансферное окно ещё открыто, и есть время. Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, что он ещё хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Дай бог, чтобы так и было. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за!» — приводит слова Сиукаева Sport24.
Минувший сезон 33-летний Дзагоев провёл в «Рубине», его контракт с казанской командой истекает 30 июня.
- 29 июня 2023
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