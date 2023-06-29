Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Алании» отреагировали на возможное подписание Алана Дзагоева

В «Алании» отреагировали на возможное подписание Алана Дзагоева
Аудио-версия:
Комментарии

Президент владикавказской «Алании» Руслан Сиукаев рассказал, что клуб не рассматривает подписание контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым, но может рассмотреть такой вариант при желании самого футболиста.

«Клуб не выходил на связь с Аланом Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении. В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться всё что угодно. Трансферное окно ещё открыто, и есть время. Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, что он ещё хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Дай бог, чтобы так и было. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за!» — приводит слова Сиукаева Sport24.

Минувший сезон 33-летний Дзагоев провёл в «Рубине», его контракт с казанской командой истекает 30 июня.

Материалы по теме
Алан Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023