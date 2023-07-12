Гаджиев: будем рады видеть Алана Дзагоева в махачкалинском «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА и «Рубина» Аланом Дзагоевым.

«С Аланом мы не общались (по поводу возможного перехода. — Прим. «Чемпионата»), но, конечно, он большой игрок. Надо просто понимать его настроение и желание, чего он хочет. Второй момент — состояние здоровья Алана.

Был бы я рад видеть Дзагоева в «Динамо»? Конечно, будем рады видеть такого большого игрока в нашем клубе», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 на счету Дзагоева 20 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Контракт игрока с казанским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.