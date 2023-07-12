Гаджиев: будем рады видеть Алана Дзагоева в махачкалинском «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА и «Рубина» Аланом Дзагоевым.
«С Аланом мы не общались (по поводу возможного перехода. — Прим. «Чемпионата»), но, конечно, он большой игрок. Надо просто понимать его настроение и желание, чего он хочет. Второй момент — состояние здоровья Алана.
Был бы я рад видеть Дзагоева в «Динамо»? Конечно, будем рады видеть такого большого игрока в нашем клубе», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».
В сезоне-2022/2023 на счету Дзагоева 20 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Контракт игрока с казанским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс.
- 12 июля 2023
-
22:28
-
22:23
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:29
-
20:29
-
20:29
-
20:17
-
20:10
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:52