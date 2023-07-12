Непомнящий: чемпионат Франции боевой, поэтому он подойдёт Кузяеву

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о переходе полузащитника сборной России Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Французский чемпионат достаточно боевой, поэтому он подойдёт Далеру. Это очень мобильный футболист и всё время готовый быть в борьбе. Другое дело, как он там адаптируется. Он же восточный человек, а Франция – страна свободных нравов.
Думаю, что его уровень точно соответствует чемпионату Франции. Ему там будет попроще. Я не знаю уровня «Гавра», поэтому сложно сказать, сможет ли Кузяев быть игроком основного состава. Но по своим игровым качествам он подойдёт», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».
Кузяев выступал за «Зенит» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк в конце июня этого года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.
- 12 июля 2023
-
22:28
-
22:23
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:07
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:29
-
20:29
-
20:29
-
20:17
-
20:10
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:52