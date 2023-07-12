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«Шериф» проиграл «Фарулу» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Шериф» проиграл «Фарулу» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 июля, состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Шериф» из Тирасполя и румынский «Фарул». Игра проходила на стадионе «Вииторул» (Овидиу, Румыния). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандером ван дер Эйком. Встреча завершилась победой «Фарула» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник румынской команды, возглавляемой известным в прошлом футболистом Георге Хаджи, Давид Кики на 56-й минуте. Ответная встреча между «Шерифом» и «Фарулом» пройдёт 18 июля в Молдавии, начало матча — в 20:00 мск.

«Фарул» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом Румынии, а «Шериф» выиграл внутреннее молдавское первенство, набрав 54 очка в 24 матчах.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
12 июля 2023, среда. 20:30 МСК
Фарул
Констанца, Румыния
Окончен
1 : 0
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Кики – 56'
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