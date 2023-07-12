«Шериф» проиграл «Фарулу» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 12 июля, состоялся первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались «Шериф» из Тирасполя и румынский «Фарул». Игра проходила на стадионе «Вииторул» (Овидиу, Румыния). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандером ван дер Эйком. Встреча завершилась победой «Фарула» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник румынской команды, возглавляемой известным в прошлом футболистом Георге Хаджи, Давид Кики на 56-й минуте. Ответная встреча между «Шерифом» и «Фарулом» пройдёт 18 июля в Молдавии, начало матча — в 20:00 мск.

«Фарул» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом Румынии, а «Шериф» выиграл внутреннее молдавское первенство, набрав 54 очка в 24 матчах.