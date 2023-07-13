Тихонов поздравил Кузяева с переходом в «Гавр»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов пожелал удачи хавбеку Далеру Кузяеву, перешедшему во французский «Гавр».

«Могу поздравить Кузяева и пожелать ему удачи», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

В среду, 12 июля, стало известно, что Кузяев на правах свободного агента перешел в «Гавр». Ранее полузащитник выступал за «Зенит», но срок его контракта с петербургским клубом истёк 30 июня. В минувшем сезоне он забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 35 матчах за питерцев.

Соглашение 30-летнего Кузяева с французским клубом рассчитано до 2025 года. «Гавр» по итогам минувшего сезона стал победителем Лиги 2 и поднялся в Лигу 1. Команда сыграет в элитном дивизионе впервые с сезона-2008/2009.

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Презентация Далера Кузяева в «Гавре»: