Ловчев: хорошие игроки всегда нужны в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о трансфере Тео Бонгонды.

«Хорошие игроки всегда нужны в команду. В «Спартаке» на каждую позицию нужны игроки, особенно в защиту. Потому что Маслов, Чернов и Дуарте — это ужас какой-то. А говорят: «Мы будем бороться за первые места». Какие первые места с такой дырявой защитой?

А по Бонгонда трудно сказать. Я не знаю, что это за игрок. Вот, например, Медина — адаптированный к российскому чемпионату игрок. Не выдающийся, но игрок неплохого уровня, и он без сомнения впишется в спартаковский футбол», — приводит слова Ловчева Metaratings.

Напомним, о трансфере Бонгонда в «Спартак» из «Кадиса» стало известно сегодня, 12 июля. 27-летний форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года.