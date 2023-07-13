Ловчев: хорошие игроки всегда нужны в «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о трансфере Тео Бонгонды.
«Хорошие игроки всегда нужны в команду. В «Спартаке» на каждую позицию нужны игроки, особенно в защиту. Потому что Маслов, Чернов и Дуарте — это ужас какой-то. А говорят: «Мы будем бороться за первые места». Какие первые места с такой дырявой защитой?
А по Бонгонда трудно сказать. Я не знаю, что это за игрок. Вот, например, Медина — адаптированный к российскому чемпионату игрок. Не выдающийся, но игрок неплохого уровня, и он без сомнения впишется в спартаковский футбол», — приводит слова Ловчева Metaratings.
Напомним, о трансфере Бонгонда в «Спартак» из «Кадиса» стало известно сегодня, 12 июля. 27-летний форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года.
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