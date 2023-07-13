Защитник «Црвены Звезды» заявил, что «Зенит» соответствует уровню Лиги чемпионов
Поделиться
Защитник «Црвены Звезды» Неманья Милунович высказался об уровне соперников на проходящем в Санкт-Петербурге товарищеском турнире Кубок PARI Премьер, отметив, что игравшие там «Зенит», «Фенербахче» и «Нефтчи» соответствуют Лиге чемпионов.
«Фенербахче», «Зенит» — сильные команды. Мы шесть лет подряд играем в еврокубках. Самое главное, что в этом году попали в групповой этап Лиги чемпионов. Рады, что участвовали в таком турнире. На обычных сборах соперники не такие сильные, как здесь. Все три команды — уровня Лиги чемпионов», — приводит слова Милуновича «Матч ТВ».
«Црвена Звезда» обыграла всех соперников на турнире и одержала победу в предсезонном Кубке. В рамках соревнования осталось провести одну игру — «Фенербахче» — «Нефтчи».
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2023
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:10
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:32
-
09:23
-
09:23
-
09:21
-
09:14
-
09:14
-
09:07
-
09:05
-
08:58
-
08:37
-
08:30
-
08:04
-
07:35
-
07:32
-
07:10
-
06:51
-
06:43
-
06:41
-
06:10
-
05:40
-
05:33
-
05:32
-
05:01
-
04:57
-
04:36
Партнерский контент