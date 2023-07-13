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Защитник «Црвены Звезды» заявил, что «Зенит» соответствует уровню Лиги чемпионов

Защитник «Црвены Звезды» заявил, что «Зенит» соответствует уровню Лиги чемпионов
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Защитник «Црвены Звезды» Неманья Милунович высказался об уровне соперников на проходящем в Санкт-Петербурге товарищеском турнире Кубок PARI Премьер, отметив, что игравшие там «Зенит», «Фенербахче» и «Нефтчи» соответствуют Лиге чемпионов.

«Фенербахче», «Зенит» — сильные команды. Мы шесть лет подряд играем в еврокубках. Самое главное, что в этом году попали в групповой этап Лиги чемпионов. Рады, что участвовали в таком турнире. На обычных сборах соперники не такие сильные, как здесь. Все три команды — уровня Лиги чемпионов», — приводит слова Милуновича «Матч ТВ».

«Црвена Звезда» обыграла всех соперников на турнире и одержала победу в предсезонном Кубке. В рамках соревнования осталось провести одну игру — «Фенербахче» — «Нефтчи».

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