Американский владелец «Гавра» приложил усилия для приглашения в команду Кузяева

Президент французского «Гавра» Жан-Мишель Руссье рассказал некоторые подробности о переговорах клуба с российским полузащитником Далером Кузяевым, сообщает tendance ouest.

Функционер не стал напрямую отвечать на вопрос о размере зарплаты Кузяева в клубе, однако отметил, что американский владелец «Гавра» Винсент Вольпе приложил «значительные усилия» для подписания россиянина. Также Руссье рассказал, что сам Далер пошёл на уступки.

Кузяев пополнил состав «Гавра» на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник играл за санкт-петербургский «Зенит». Контракт российского футболиста с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.

30-летний Кузяев провёл в «Зените» шесть лет и стал пятикратным чемпионом России.