Расторгнувший контракт с «Краснодаром» Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в клубе «Абха» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, клуб крайне заинтересован в приглашении Крыховяка, который в прошлом сезоне играл за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды из «Краснодара». Польский полузащитник является приоритетом для главного тренера «Абхи» Чеслава Михневича по укреплению центра поля. Переговоры продолжаются и проходят в положительном ключе.

Крыховяк играл в России с 2018 года. Тогда польский футболист перешёл в московский «Локомотив» из французского «ПСЖ». Состав «Краснодара» полузащитник пополнил в августе 2021 года. Всего в РПЛ Крыховяк сыграл 94 матча, забил 24 гола и сделал 14 голевых передач.