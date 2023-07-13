Быстров — о переходе Кузяева в «Гавр»: Далер не сделал никаких выводов из примера Дзюбы

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о переходе хавбека Далера Кузяева во французский «Гавр», отметив, что тот не сделал для себя выводов из перехода нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
«Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение?
В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.
Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию — вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно.
Но Далер, видимо, выводов никаких не сделал и руководствуется только своими амбициями», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
- 13 июля 2023
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