Быстров — о переходе Кузяева в «Гавр»: Далер не сделал никаких выводов из примера Дзюбы

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о переходе хавбека Далера Кузяева во французский «Гавр», отметив, что тот не сделал для себя выводов из перехода нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Игрок рискнул в 30 лет умчаться в Европу и попробовать себя там. Не кажется ли нам всем, что это явно ошибочное решение?

В Европу нужно уезжать, когда ты на пике формы, зрелый по мозгам, но молодой по возрасту, добившийся чего-то в чемпионате России футболист. А не когда перед тобой уже закат карьеры.

Пример Дзюбы ничему не научил никого? Уехал человек в Турцию — вернулся человек из Турции. Потому что сложно себя было проявить, сложно.

Но Далер, видимо, выводов никаких не сделал и руководствуется только своими амбициями», — написал Быстров в своём телеграм-канале.