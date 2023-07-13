«Не надо говорить во Франции о политике». Два совета Кузяеву от экс-звезды «Гавра»

Первый русскоязычный футболист в старинном клубе «Гавр» появился задолго до Кузяева. В начале 1990-х, сразу после распада СССР, в этот портовый город на два сезона заехал яркий грузинский нападающий Гия Гурули — и быстро очаровал местную публику. «Гавр» стал последней серьёзной командой в блистательной карьере форварда. А сам он так проникся Францией, что остался там насовсем.

Теперь он живёт в Дюнкерке, известном на весь мир благодаря уникальной военной операции по спасению 300 тысяч английских и французских солдат в начале Второй мировой войны (мощный блокбастер Кристофера Нолана — про это). Рассказ бывшей звезды «Гавра» будет полезен Кузяеву и, надеемся, познавателен для читателей. Слово Гие.

Гия Гурули

59 лет. Играл на позиции нападающего. Клубы: «Динамо» Батуми, «Динамо» Тбилиси, «Гурия», «Иберия», «ГКС Катовице», «Гавр», «Дюнкерк», «Кале». Выступал за юношескую и молодёжную сборные СССР, первую сборную Грузии. 104 игры, 19 голов в высшей лиге СССР, 48 игр, 12 голов во французской Лиге 1.

Достижения: чемпион Грузии (1990), лучший бомбардир первого чемпионата Грузии (вместе с Мамукой Панцулая), обладатель Кубка и Суперкубка Польши (1991).

Как Гурули попал во Францию и стал любимцем фанатов «Гавра»

— Я играл в Польше, в «ГКС Катовице». Агентов раньше не было, но тут приехал какой-то посредник и спросил, не хочу ли я переехать во Францию. Я сказал: «Конечно, почему нет!» Он сообщил об интересе «Гавра». Я знал «Марсель», «ПСЖ», «Сент-Этьен», «Нант», но про «Гавр» слышал впервые. Спросил его: «На каком месте они закончили?» Он ответил: на седьмом. Я подумал: «Чемпионат Франции, седьмое место — нормально!» Агент уехал, а через неделю французы позвали меня на тесты, на три-четыре дня.

Вечером я в Гавр приехал, утром потренировался, а на следующий день был матч Кубка лиги. Тогда просмотровым футболистам разрешали участвовать в этих играх. Я вышел, отдал голевой пас, мы выиграли. После матча президент клуба пригласил меня в свой ресторан и положил на стол личный контракт. Я подписал. Но клубам ещё нужно было договориться между собой.

Гия Гурули (в центре) — с Кубком Польши Фото: из личного архива

Вернувшись в Катовице, пошёл к президенту «ГКС» и стал просить отпустить во Францию». Он заупрямился: «Гия, у тебя ещё год контракта». Мы же выиграли Кубок, Суперкубок Польши, второе место в чемпионате заняли. Он хотел, чтобы мы поборолись за золото. Но я не мог упустить такой шанс: 28 лет — кто знает, что будет дальше. Ну и пригрозил ему в шутку: «Не отпустите — уеду обратно в Тбилиси». И он сдался. «Гавр» что-то «ГКС Катовице» заплатил за меня, и я отправился во Францию.

Отпуска не получилось. Чемпионат Польши закончился в июне, а «Гавр» уже начал предсезонку. Я приехал на сборы в Клерфонтен — это база сборных Франции. Типа Новогорска в СССР, но разница чуть-чуть была, ха-ха. Одну утреннюю тренировку мне разрешили пропустить — и всё, включился в работу.

Я немного знал английский, однако потихоньку стал учить французский. Основные слова — один, направо, налево — сразу запомнил, а остальные в процессе общения усваивал. На тренировках поначалу ничего не понимал: смотрел, что остальные делают, и потом за ними повторял.

Когда Зидан был с волосами, а звёзды «ПСЖ» получали не миллионы, а тысячи

— В больших клубах — в «ПСЖ» и «Марселе» — зарплаты тогда доходили до 250-300 тысяч франков. В переводе на евро — 60 тысяч в месяц. «Гавр» — команда небольшая. У нас платили не более € 15 тысяч (на нынешние деньги).

«ПСЖ» всегда футболистов покупал, а «Гавр» — выращивал. У клуба хорошая академия, база. В прошлом году пять или шесть воспитанников «Гавра» играли в сборной Франции.

Я всегда играл центрального форварда, хотя по сути им не был. Бегал везде, был свободным нападающим. Вот мой напарник Жоэль Тьеи из Кот-д’Ивуара был классным центрфорвардом. В 1992 году признавался лучшим футболистом Африки. Я голевые отдавал, пенальти делал, а забить никак не мог. Первые пять-шесть игр — ни гола. Тренер успокаивал: «Не нервничай, Гия, забьёшь». Стоило один забить — и пошло. Девять штук за сезон положил! Помню, играли в Гавре против «Пари Сен-Жермен», а там такие футболисты были, что вообще! Джордж Веа, Бернар Лама… Я открыл счёт, а Веа с пенальти сравнял. В то время вообще во Франции полно звёзд было. Против Зидана не раз играл — он ещё с волосами был. А после 1996 года все разъехались.

Гия Гурули против Зинедина Зидана Фото: из личного архива

В клубе и в городе меня очень хорошо приняли. Люди в Гавре приветливые, доброжелательные. Идёшь по улице — все улыбаются, предлагают угостить чем-то. И очень любят футбол. Они даже создали мой фан-клуб! Подошли молодые люди, спросили разрешения. Говорю: «Какая проблема, делайте». 120 человек туда входило. Они устраивали какие-то вечеринки, мы встречались, могли выпить по бокалу вина. Когда я уже играл в «Дюнкерке», 20 человек приехали из Гавра и растянули на трибуне транспарант «Гия Гурули».

Славное время, приятно вспомнить. Хотя мне и в других командах было хорошо. 1987-1988 годы в Тбилиси и 1989-й в Ланчхути — отличный период. С «Иберией» стали первыми чемпионами Грузии, а я — бомбардиром. В Польше признавали лучшим иностранцем и включили в символическую сборную «ГКС Катовице» в XX веке. А в Гавре мне особенно удался сезон-1992/1993. Следующий — не очень. Тренер поменялся, лидеры ушли. А у меня травмы начались, и после чемпионата я ушёл в «Дюнкерк».

Гавр — портовый город, небольшой. Из достопримечательностей — мост (Мост Нормандии: длина — 2350 метров, высота центрального пролёта — 856 метров. — Прим. «Чемпионата»). Рядом Довиль и Этрета, красивые туристические места.

Гавр Фото: Alex Grimm/Getty Images

Что ждёт Кузяева во Франции и чего делать не стоит

— Честно скажу: раньше не знал футболиста Кузяева. Я сейчас даже чемпионат Грузии не смотрю, не то что чемпионат России, ха-ха. Подостыл к футболу. Только когда Хвича начал блистать, снова начал смотреть игры.

Кузяев — молодой игрок? 30 лет? Почти как мне было в «Гавре». Что я могу ему посоветовать? Главное — пусть остаётся самим собой и играет так, как умеет. В таком возрасте уже не надо нового придумывать. Например, когда Хвичу подписал «Наполи», он первые матчи играл как раньше: атака, дриблинг, обострение. Потом смотрю: начал в одно касание играть. Моё мнение такое: если бы Кварацхелия играл в одно касание в «Рубине», его никогда не взяли бы в «Наполи»! Его купили, потому что он был опасным нападающим, с техникой, с обводкой. Если Месси сказать играть в одно касание, наверное, он будет играть в одно касание. Но это уже будет не Месси, а условный Иванов. Когда у человека дар божий — дайте ему свободу! Пускай лезет! Да, из 10 попыток в пяти потеряет мяч, но из других пяти забьёт три гола! Это же лучше, чем 10 пасов назад, но в одно касание. Мне этого не понять.

Далер Кузяев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Возьмите тики-таку. Кому это сейчас нужно? Смотришь — и хочется спать. Тики-таку играла «Барселона» с Хави, Иньестой, Месси. У них мяч ходил очень быстро. Даже сама «Барселона» сегодня не может так играть, не говоря про других. Исполнителей таких не осталось.

Лучшие болельщики во Франции — в Гавре и в Лансе. Больше таких нет нигде. В Марселе — ультрас, а тут именно болельщики. Не думаю, что у Кузяева возникнут проблемы из-за того, что он из России. Не надо мешать в одной кастрюле футбол и политику. Французы не такие. Но мой совет: если журналисты будут что-то спрашивать о политике, не нужно ничего отвечать. Пусть говорит, что это не его дело: «Я приехал сюда играть в футбол — и точка». Хвича в Италии так и говорит: «Политика — это не моё. Оставьте меня в покое». Когда футболист начинает рассуждать на такие темы, для меня это уже не футболист. Я не говорю, что он не должен любить свою страну, но тащить политику в футбол не надо.

У меня много русских друзей, знакомых — среди футболистов, бизнесменов. Я же 10 лет бизнесом занимался, в том числе и с Россией работал. Агент? Один год проработал. Хватило. Такой грязной работы не видел нигде. Предлагали какие-то махинации, делать деньги на футболистах. У меня в карьере был один агент. Наобещал всего, не сделал ничего, взял деньги и исчез. А я устраивал в бывшем Союзе футболиста из Европы. У него зарплата была $ 500, а сделали — $ 10 тысяч. И мне предложили: давай ему дадим $ 2000, а $ 8000 разделим. Куда он денется? Как так? Я знаю, что он ничего не скажет: $ 2000 — это тоже больше $ 500. Но это нечестно, понимаете. В итоге договорились, что будет получать $ 8000. После этого я закончил карьеру агента. Не моё.

Гия Гурули: фото с разницей 25 лет Фото: из личного архива

Если у Кузяева возникнут какие-то проблемы во Франции, пусть обращается. У меня есть хорошие русскоязычные друзья в Гавре, которые помогут, если что. Перевести, подсказать, рассказать. Один — профессор, лет 75, писал диссертацию про Кавказ. Когда я только приехал, он подошёл: «Гамарджоба, генацвале» («здравствуй, дорогой» по-грузински). Как я удивился! Больше 30 лет дружим.