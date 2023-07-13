Кафанов: Сафонов — самый талантливый вратарь из всех, что я тренировал

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о спаде в уровне игры голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, отметив, что тот является самым талантливым стражем ворот из всех, кого специалисту доводилось тренировать.

«Что в прошлом сезоне произошло с Сафоновым? Мне довелось тренировать много вратарей. Из них всех Матвей самый талантливый. Да, нет стабильности, но очень много игр в этом году он провёл ярко. Принято считать ошибки вратарей, но кто вспомнит, сколько раз он спасал? Более того, на мой взгляд — он тот, кто сейчас может уехать в топ-клуб Европы», — приводит слова Кафанова Sport24.

В прошлом сезоне 24-летний Сафонов сыграл 36 матчей во всех турнирах, пропустив 52 гола и 11 раз отыграв на ноль.