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Иньиго Мартинес: «Барселона» – лучшая команда мира. Горд выступать за такой клуб

Иньиго Мартинес: «Барселона» – лучшая команда мира. Горд выступать за такой клуб
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Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес поделился эмоциями после перехода в каталонский клуб.

«Присоединиться к подобной сплочённой семье – это гордость и удовольствие. «Барселона» – лучшая команда мира, однозначно.

Я перехожу с большим желанием и энтузиазмом. Требования в «Барселоне» всегда высоки, однако в любом случае это будет для меня отличным опытом. Впереди год, полный побед» – приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Мартинес забивает в ворота «Вальядолида» в матче 26-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в начале июля Мартинес официально стал игроком «Барселоны», подписав с каталонцами контракт сроком на два сезона (до 2025 года). Ранее испанский защитник на протяжении пяти лет выступал за «Атлетик» из Бильбао. В сезоне-2022/2023 он провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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