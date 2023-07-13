«Ковентри» продал Дьёкереша в «Спортинг» за рекордные € 24 млн
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Шведский центральный нападающий «Ковентри Сити» Виктор Дьёкереш стал игроком «Спортинга», сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.
25-летний Дьёкереш играл за «Ковентри» с 2021 года, ранее в своей карьере он представлял «Суонси Сити», «Санкт-Паули», «Брайтон» и шведский «Броммапойкарна». Продажа нападающего в «Спортинг» стала рекордной для «Ковентри» — сообщалось, что лиссабонцы заплатят англичанинам € 24 млн за трансфер шведа.
В сезоне-2022/2023 на счету Дьёкереша 46 матчей за «Ковентри» в Чемпионшипе, в которых он отметился 21 голом и 10 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.
«Ковентри» в прошлом сезоне занял пятое место в Чемпионшипе".
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