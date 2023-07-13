Деле Алли заявил, что воспитывался в приёмной семье

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли рассказал, что с 12 лет воспитывался в приёмной семье.

«В 12 лет меня усыновила прекрасная семья – я и мечтать не мог о лучших людях. То, что они сделали для меня, невероятно. Если бог создаёт каких-то людей, то это они. Когда я начал жить с ними, мне было очень сложно им открыться – было намного проще быть самим с собой, чтобы они вдруг не отказались от меня. Я старался быть лучшим ребёнком для них», — сказал Алли в видео на YouTube-канале The Overlap.

Деле Алли не вызывался в сборную Англии с 2020 года. Прошлый сезон атакующий полузащитник провёл в турецком «Бешикташе» на правах аренды. Ранее 27-летний хавбек рассказал о лучшем тренере в своей карьере.