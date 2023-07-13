Деле Алли заявил, что воспитывался в приёмной семье
Поделиться
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли рассказал, что с 12 лет воспитывался в приёмной семье.
«В 12 лет меня усыновила прекрасная семья – я и мечтать не мог о лучших людях. То, что они сделали для меня, невероятно. Если бог создаёт каких-то людей, то это они. Когда я начал жить с ними, мне было очень сложно им открыться – было намного проще быть самим с собой, чтобы они вдруг не отказались от меня. Я старался быть лучшим ребёнком для них», — сказал Алли в видео на YouTube-канале The Overlap.
Деле Алли не вызывался в сборную Англии с 2020 года. Прошлый сезон атакующий полузащитник провёл в турецком «Бешикташе» на правах аренды. Ранее 27-летний хавбек рассказал о лучшем тренере в своей карьере.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2023
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:51
-
20:38
-
20:21
-
20:19
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:35
-
18:13
-
18:13
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:44
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
17:05
-
16:59
-
16:43
-
16:41
Партнерский контент