Деле Алли: Почеттино — лучший тренер. Он и его штаб — замечательные люди

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли высказался о лучшем тренере в своей карьере.

«Для меня лучшим тренером был Маурисио Почеттино. В то время я не мог и мечтать о более подходящем специалисте. Знаете, это были он и его команда, а не только он один. Там были Хесус Перес, Мигель д'Агостино и Тони Хименес. Все они замечательные люди, понимающие. Это не было похоже на обычные отношения футболиста и менеджера. Я чувствовал, что это были более доверительные и близкие взаимоотношения.

Почеттино понимал все мои решения, заботился обо мне как о человеке больше, чем о футболисте — и это то, что мне было нужно в то время. Когда оказываешься в новом для себя месте, тебе может быть страшно. Но у меня не было этого страха, потому что я чувствовал, что он даёт мне платформу, чтобы я мог проявить себя как можно лучше и чувствовать себя комфортно», — сказал Алли в видео на YouTube-канале The Overlap.

В данный момент Почеттино и его тренерский штаб работают с лондонским «Челси».