Кафанов: хочется дать сыграть за сборную Лантратову, Кержакову, Помазуну

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, ради чего работает в сборной в период, когда она отстранена от участия в международных соревнованиях.

«Работать там безумно интересно. С нетерпением жду каждого сбора, чтобы встретиться с нашими лучшими вратарями. При личном общении хочу больше узнать о них, о том, чего они хотят добиться в футболе. Очень хочется дать шанс сыграть ребятам, которые этого заслуживают — Лантратову, Кержакову, Помазуну. Были бы товарищеские игры — посмотрели бы на них в майке сборной, потому что это совсем другой опыт.

Одно дело — играть за клуб, другое — в майке национальной сборной. Песьяков за два сезона не сделал ни одной такой ошибки в передаче, какие сделал в Питере в матче с Ираком. Вроде бы знакомый стадион, российские болельщики, но повышается ответственность. Не каждый вратарь может справиться с этим напряжением и показать [всё], что умеет», — приводит слова Кафанова Sport24.