Алсу Абдуллина — об игре со сборной Ирана: для меня это особенный матч

Футболистка сборной России Алсу Абдуллина рассказала о мотивации на игры национальной сборной и выразила надежду на огромную поддержку со стороны болельщиков.

«Как находим мотивацию для участия в матчах сборной, учитывая отсутствие официальных встреч? Ситуация непростая, но я рада, что выпал шанс сыграть в [сборной] России, тем более на своей родине против очень хорошей сборной. Думаю, у каждого футболиста должна быть своя внутренняя мотивация. Да, у нас нет возможности играть официальные международные матчи, но с этим каждый должен справляться сам.

Что знаю о сборной Ирана? Это хорошая боевая команда. Не буду раскрывать все секреты – завтра сами всё увидите. Я играла против Ирана за молодёжную сборную на «Кубанской весне», что было довольно-таки давно. Для меня это особенный матч. Приедет вся моя семья и все мои друзья, поддержка будет огромная. Я очень счастлива находиться здесь и представлять цвета сборной России. Для каждой футболистки и спортсмена это мечта», — цитирует Абдуллину пресс-служба Российского футбольного союза.