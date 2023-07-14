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Аарон Рэмси станет игроком «Кардиффа»

Аарон Рэмси станет игроком «Кардиффа»
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Полузащитник Аарон Рэмси станет игроком «Кардифф Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, все детали между игроком и клубом уже согласованы.

Ранее L’Equipe сообщал, что капитан сборной Уэльса Аарон Рэмси, чья карьера в «Ювентусе» не задалась из-за череды травм, нашёл себя в «Ницце», куда он перебрался прошлым летом в качестве свободного агента.

Также издание сообщило весной, что между сторонами активно велись переговоры о продлении соглашения на несколько лет, а в случае успеха семья игрока планировала переехать из Уэльса на Лазурный берег. Полузащитник, которого считали одним из лидеров команды, был близок к заключению нового контракта, по которому он бы остался в «Ницце» как минимум ещё на два года.

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