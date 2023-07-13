10 главных трансферных новостей дня. «Ограбление» «Ливерпуля» и переговоры по Малкому

Клубы продолжают активно работать на трансферном рынке. В РПЛ до старта сезона остаётся чуть больше недели, а в Европе — около месяца. Но команды стараются укомплектовать составы ещё до активной фазы предсезонки. Все самые интересные трансферные новости за 13 июля – в нашем дайджесте.

«Милан» объявил о переходе главной звезды сборной США

Кристиан Пулишич Фото: acmilan.com

Итальянский «Милан» официально подтвердил покупку вингера «Челси» Кристиана Пулишича. Сумма трансфера составила € 20 млн + бонусы. Пулишич заключил контракт до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Кристиан взял в «Милане» 11-й номер. За «Челси» американский вингер выступал с 2019 года, ранее он также играл за дортмундскую «Боруссию».

«Зенит» просит огромную сумму за Малкома

Саудовский «Аль-Хиляль» работает над трансфером бразильского вингера «Зенита» Малкома. По информации журналистки Раисы Симплисио, петербуржцы запросили за 26-летнего футболиста € 50 млн. Боссы «Аль-Хиляля» обдумывают требование и решают, стоит ли делать официальное предложение. Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщал, что пока никто не обращался в клуб по поводу Малкома. Напомним, действующий чемпион России приобрёл бразильца в 2019 году у «Барселоны» за € 40 млн.

«Манчестер Сити» потеряет ещё одну звезду?

Рияд Марез Фото: Michael Regan/Getty Images

The Athletic сообщает, что саудовский «Аль-Ахли» заинтересован в вингере «Сити» Рияде Марезе. По информации источника, за 32-летнего футболиста готовы предложить около € 35 млн. Зарплата Мареза в «Аль-Ахли» составит почти € 30 млн в год. Саудовский клуб очень хочет подписать Рияда, который, как они считают, станет главной звездой команды. Контракт Мареза с «Сити» действует ещё два года, англичане не очень хотят расставаться с игроком. Финальное слово – за Риядом.

Андре Онана уже одной ногой в «МЮ»?

Андре Онана Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере топ-вратаря? По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, переговоры англичан с «Интером» о переходе Андре Онана находятся на финишной прямой. Сумма трансфера составит € 50 млн + € 5 млн бонусами. После того как клубы договорятся о структуре бонусов, сделка будет закрыта. Официальное подтверждение трансфера – вопрос времени.

«Барселона» заберёт ещё одного футболиста «Сити»?

Илкай Гюндоган Фото: Clive Rose/Getty Images

Сине-гранатовые летом 2023 года подписали на правах свободного агента Илкая Гюндогана. Ранее полузащитник выступал за «Манчестер Сити». Теперь «Барса» идёт ещё за одним футболистом «горожан». По сообщениям Mundo Deportivo, клуб заинтересован в Бернарду Силве. Каталонцы хотят арендовать португальца с правом выкупа в 2024 году. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола обещал отпустить Силву этим летом, если игрок захочет уйти. Этим и рассчитывает воспользоваться «Барса», так как Бернарду хочет именно к ним.

«Интер» не оставляет попыток заполучить Лукаку

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Как сообщает Фабрицио Романо, «Челси» недоволен предложением «Интера» по трансферу Ромелу Лукаку. Итальянцы дают за форварда всего € 30 млн. Переговоры между «Интером» и «Челси» продолжаются. Как сообщает инсайдер, в гонку могут вступить ещё два клуба, названия которых не разглашаются. Останется Лукаку в «Интере» на постоянной основе или мы увидим Ромелу в новом сезоне в футболке другой команды?

«Ноттингем» подпишет звёздного голкипера, выигравшего три Лиги чемпионов?

Кейлор Навас Фото: Julian Finney/Getty Images

L'Equipe сообщает, что «Ноттингем Форест» хочет оставить у себя на постоянной основе голкипера Кейлора Наваса. Клуб взял костариканца в аренду у «ПСЖ» зимой 2023 года. Навас помог «Ноттингему» остаться в АПЛ. Теперь клуб заинтересован в продолжении сотрудничества. «ПСЖ» готов продать Наваса. Сумма потенциальной сделки не раскрывается. По оценке Transfermarkt, стоимость 36-летнего вратаря составляет € 4 млн.

«Галатасарай» заинтересован в защитнике московского «Динамо»

Саба Сазонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Саба Сазонов окажется в «Галатасарае»? Как стало известно «Чемпионату», действующий чемпион Турции рассматривает грузинского защитника «Динамо» в качестве потенциального усиления. «Галатасарай» общался с окружением игрока, но не делал официального предложения москвичам. Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года, его трансферная стоимость по версии Transfermarkt – € 3 млн.

Саудовские клубы пришли к «Ливерпулю» за двумя лидерами

Джордан Хендерсон и Фабиньо Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Одна из самых громких новостей дня – потенциальный уход из «Ливерпуля» Джордана Хендерсона и Фабиньо. По информации Фабрицио Романо, капитан «красных» принял предложение «Аль-Иттифака», теперь между собой должны договориться клубы. The Athletic сообщает, что «Аль-Иттихад» намеревается предложить за Фабиньо € 45 млн. С ним также проведены предварительные переговоры по контракту. Теперь оба саудовских клуба должны сделать официальное предложение «Ливерпулю».

«МЮ» гонится за «новым Холандом» из Серии А

Расмус Хёйлунн Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» работает над сделкой по форварду «Аталанты» Расмусу Хёйлунну. Руководство английского клуба, помимо денег, хочет включить в сделку обмен игроков – Фреда и Донни ван де Бека. Однако «Аталанта» не проявляет интереса к данным футболистам. Боссы бергамасков требуют за Хёйлунна около € 100 млн и не хотят включать в трансфер дополнительных игроков. Ранее также сообщалось, что «МЮ» предлагал включить в обмен Мэйсона Гринвуда и Амада Диалло.