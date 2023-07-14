Далер Кузяев определился с игровым номером в «Гавре»
Поделиться
Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев будет выступать в новой команде под 14-м номером. Об этом свидетельствует данные с официального сайта клуба.
Фото: Официальный сайт «Гавра»
30-летний Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». Контракт российского полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Кузяев играл за «Зенит» с 2017 по 2023 год. За шесть лет в клубе полузащитник стал пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок страны.
В прошлом сезоне Кузяев сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 10 млн.
Комментарии
- 14 июля 2023
-
11:02
-
10:57
-
10:54
-
10:47
-
10:46
-
10:32
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
09:58
-
09:52
-
09:46
-
09:41
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:06
-
07:25
-
07:18
-
06:57
-
06:52
-
06:47
-
06:37
-
06:26
-
06:15
-
06:05
-
05:42
Партнерский контент