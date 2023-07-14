Далер Кузяев определился с игровым номером в «Гавре»

Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев будет выступать в новой команде под 14-м номером. Об этом свидетельствует данные с официального сайта клуба.

Фото: Официальный сайт «Гавра»

30-летний Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». Контракт российского полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Кузяев играл за «Зенит» с 2017 по 2023 год. За шесть лет в клубе полузащитник стал пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок страны.

В прошлом сезоне Кузяев сыграл 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 10 млн.