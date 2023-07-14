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В «Гавре» рассказали о планах по использованию Далера Кузяева на поле

В «Гавре» рассказали о планах по использованию Далера Кузяева на поле
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Спортивный директор французского «Гавра» Матьё Бодмер рассказал, как в команде планируют использовать российского полузащитника Далера Кузяева на поле.

«Он может играть на позиции «шестёрки», «восьмёрки» или «десятки», а также выступать на правом фланге. Я бы хотел видеть его в роли «восьмёрки» в качестве двухстороннего полузащитника, способного врываться в штрафную соперника. Мы испытывали некоторые проблемы с этим в прошлом сезоне, мы не могли решить эпизод», — приводит слова Бодмера официальный сайт «Гавра».

Соглашение Кузяева с «Гавром» рассчитано на два года. 30-летний футболист перешёл в новую команду на правах свободного агента после того, как истёк его контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

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