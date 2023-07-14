«Нам нужны такие игроки!» В «Гавре» объяснили, почему решили подписать Кузяева
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Спортивный директор французского «Гавра» Матьё Бодмер объяснил, почему клуб принял решение подписать контракт с российским полузащитником Далером Кузяевым.
«Далер уважает наш клуб, нашу историю. Ему понравился наш проект и наши амбиции… Он очень амбициозный человек, который всю свою карьеру боролся за титулы. Нам нужны такие игроки! Он поднимет уровень нашей команды, помогая нашей молодёжи во время матчей и тренировок. Участие в таком спортивном проекте — это то, к чему стремился Далер», — приводит слова Бодмера официальный сайт «Гавра».
Контракт 30-летнего Кузяева с «Гавром» рассчитан на два года. Во французский клуб полузащитник перешёл на правах свободного агента. Ранее Кузяев играл за «Зенит».
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