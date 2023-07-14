Марио Фернандес согласовывает последние детали контракта с «Зенитом»
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Бразильский защитник Марио Фернандес прошёл медосмотр в санкт-петербургском «Зените». Контракт ещё не подписан, так как стороны согласовывают его последние детали. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» не планирует официально объявлять о переходе Фернандеса до матча за Суперкубок России с ЦСКА, который пройдёт завтра, 15 июля, в Казани. Также отмечалось, что в петербургском клубе не удовлетворены физической формой бразильского защитника, так как футболист набрал лишний вес за время простоя без профессионального футбола.
Ранее о том, что Фернандес проходит медосмотр для перехода в «Зенит», сообщал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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