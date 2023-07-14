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Акинфеев: Медины не было на базе, поэтому не прощались. Хотя сделали бы это тепло

Акинфеев: Медины не было на базе, поэтому не прощались. Хотя сделали бы это тепло
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Хесуса на базе мы не видели. Почему кто-то должен прощаться? Человек играет в футбол, это его выбор. Каждый вправе идти своей дорогой. Если увидели бы его, конечно, тепло бы попрощались. Но мы его не видели», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В понедельник, 10 июля, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Мединой до лета 2026 года. В составе красно-белых 26-летний парагваец будет выступать под номером 19.

Медина играл за ЦСКА с зимы прошлого года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

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