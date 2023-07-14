Владимир Габулов: матч за Суперкубок должен показать, что нас ждёт непредсказуемый сезон

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о своих ожиданиях от Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и московский ЦСКА.

«Ожидаю, что ЦСКА и «Зенит» покажут интересный и зрелищный футбол. Хочется, чтобы этот матч показал, что нас ждёт непредсказуемый и увлекательный сезон. Естественно, жду победы ЦСКА. Но обеим командам будет очень непросто.

Очень важно, в каком психологическом и эмоциональном состоянии команды подойдут к этому матчу. У «Зенита» в этом плане есть небольшое преимущество, так как он провёл небольшой международный турнир. Это игра за официальный трофей. Суперкубок – третий по значимости титул в нашей стране, его хочет заполучить каждый футболист», – сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.