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Министр спорта РФ Матыцин поделился ожиданиями от матча Суперкубка между «Зенитом» и ЦСКА

Министр спорта РФ Матыцин поделился ожиданиями от матча Суперкубка между «Зенитом» и ЦСКА
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, чего ждёт от Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и московский ЦСКА.

«Прежде всего я уверен, что будет большой праздник — праздник футбола, спорта, с яркой атмосферой, которая всегда сопровождает события, организованные в Казани.

Хочу выразить признательность РФС, правительству республики Татарстан за это событие. Абсолютно уверен, что будет яркая игра. Я надеюсь, что болельщики будут очень довольны. Ещё один пример того, что спорт в России продолжает стабильно развиваться. Футбол — любимая всеми игра. Надеюсь, что спортсмены подарят праздник и хороший футбол», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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