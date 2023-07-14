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Луа Опенда стал игроком «Лейпцига», форвард «Ланса» был приоритетной целью «быков»

Луа Опенда стал игроком «Лейпцига», форвард «Ланса» был приоритетной целью «быков»
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Клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» подписал пятилетний контракт с форвардом из «Ланса» Луа Опенда. 23-летний нападающий будет выступать под 17-м номером.

«Мы рады, что смогли подписать игрока, который занимал первое место в нашем списке трансферных целей. В последние дни было много спекуляций об этом трансфере и о том, сможем ли мы прийти к соглашению. Наши переговоры с «Лансом» проходили на равных и были конструктивными, но жёсткими. В итоге нам удалось найти решение, которое мы считаем справедливым для всех участников процесса.

Плата за трансфер не превысила лимит, который мы установили для себя, и если нам позднее придётся выплатить какие-либо бонусы, основанные на результатах, то это будет говорить о том, что и мы, и игрок добились цели, соответствующей нашим амбициям.

Луа — форвард, который всегда стремится атаковать ворота, будь то с центра или с фланга. Он обладает хорошей скоростью, способен забивать голы обеими ногами и головой. Ему всего 23 года, и у него всё ещё есть большой потенциал, в ближайшие годы он будет становиться только лучше. Наши болельщики, должно быть, с нетерпением ждут дебюта этого особенного игрока!» – приводит слова члена правления «Лейпцига» Макса Эберла пресс-служба «быков».

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