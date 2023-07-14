Поль Погба поддержал Бенжамена Менди, с которого сегодня сняли все обвинения

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отправил послание со словами поддержки соотечественнику Бенжамену Менди, с которого сняли все обвинения по делу об изнасиловании.
«Очень рад за тебя, бро. Пусть все люди, которые говорили о тебе плохо всё это время, теперь придут и извинятся. Не могу дождаться момента, когда снова увижу тебя на поле», — написал Погба на своей странице в соцсети.
Напомним, сегодня, 14 июля, в суде Честера состоялись слушания по делу против 28-летнего защитника Бенжамена Менди, которого обвиняли в семи изнасилованиях, а также в одном домогательстве и сексуальном насилии. Ранее суд снял обвинения по первым семи пунктам, сегодня было вынесено решение по двум оставшимся. Бывший футболист «горожан» признан невиновным, и, таким образом, с него были сняты все обвинения.
Менди не выходил на футбольное поле почти три года.
- 14 июля 2023
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