«Манчестер Сити» получит от ФИФА почти $ 4,6 млн за участие игроков в ЧМ-2022

ФИФА опубликовала отчёт по выплатам для клубов, которые отпускали своих игроков для участия в чемпионате мира — 2022. Согласно документу, больше всего денег от Международной федерации футбола получит английский «Манчестер Сити» — $ 4 596 445. В топ-5 клубов по размеру выплат также вошли «Барселона» ($ 4 538 955), «Бавария» ($ 4 331 809), «Реал» ($ 3 836 302) и «ПСЖ» ($ 3 835 389).

Всего Международная федерация распределит $ 290 млн среди 440 клубов из 51 страны. ФИФА заплатит за 837 футболистов из расчёта $ 10 950 в день на игрока, независимо от того, сколько минут он сыграл во время ЧМ-2022. Сумма делится и распределяется между клубами, в которых футболист был зарегистрирован в течение двух лет перед финальным турниром чемпионата мира. ФИФА будет проводить выплаты через национальные футбольные федерации. Планируется, что за ЧМ-2026 и ЧМ-2030 международная федерация заплатит $ 355 млн по итогам каждого турнира.

Как сообщалось ранее, среди российских клубов выплаты получат «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». В сумме РФС получит для них $ 1 229 186.