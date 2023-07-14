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«Зенит» получит от ФИФА € 423,65 тыс. за участие Ловрена и Азмуна в ЧМ-2022

«Зенит» получит от ФИФА € 423,65 тыс. за участие Ловрена и Азмуна в ЧМ-2022
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Санкт-петербургский «Зенит» получит от ФИФА € 423,65 тыс. за участие в чемпионате мира своих бывших игроков Деяна Ловрена и Сердара Азмуна. Это наибольшая сумма компенсации в РПЛ, а в общей сложности российские клубы, делегировавшие так или иначе шесть футболистов, рассчитывают получить больше € 1 млн от ФИФА, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

ФИФА выплачивала по € 9746 в день за игрока, при этом по правилам организации деньги перечисляются не только тем командам, в которых футболисты числились на момент проведения турнира, но и тем, за которые игроки выступали в двух предыдущих сезонах.

Таким образом, «Зениту» выплатят за Деяна Ловрена (Хорватия) и Сердара Азмуна (Иран). Московское «Динамо» получит € 321 тыс. за Муми Нгамалё (Камерун), Гильермо Варелу (Уругвай) и Себастьяна Шиманьского (Польша), ЦСКА — € 142 тыс. за Николу Влашича (Хорватия), «Рубин» — € 81 тыс. за Хван Ин Бёма (Южная Корея) и Монтассара Тальби (Тунис). «Локомотив» (€ 71 тыс.) и «Краснодар» (€ 63 тыс.) — за Гжегожа Крыховяка (Польша).

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